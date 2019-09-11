Комитет Госдумы РФ поддержал представленный Ольгой Павловой законопроект о едином банке данных в РФ

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы России поддержал предложение депутата от Татарстана Ольги Павловой одобрить законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ». Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

Законодательная инициатива предусматривает создание в стране единого федерального информационного ресурса, который позволит более эффективно работать государственным и муниципальным информационным системам. Это даст возможность гражданам более оперативно получать госуслуги. Ожидается, что в едином банке данных будут непрерывно обновляться полные и достоверные сведения о гражданах.

«По сути федеральный ресурс будет выполнять функции информационного агрегатора, содержащего первичные данные о людях. Законопроектом, в частности, предусматривается обязанность органов государственной власти предоставлять сведения о гражданах по направлениям их компетенции. Тем самым обеспечивается персонифицированный учет населения, и исключаются ошибки в фондах данных государственных органов и организаций», – пояснила Ольга Павлова.

При этом предусматривается обязательная защита персональных данных лиц, содержащихся в федеральном ресурсе, с соблюдением их прав и свобод.

Принятие законопроекта, по мнению парламентария, позволит повысить эффективность реализации государственной политики и решения вопросов социально-экономического развития страны.

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