В Париже покажут фильмы-победители молодежного кинофестиваля в Казани

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). На Фестивале русского кино в Париже покажут фильмы победителей XI Международного молодежного кинофестиваля (ММК), который проходил в Казани с 1 по 7 сентября. Организует показ картин член жюри XI ММК и организатор фестиваля в столице Франции Коринна Нестерская. Об этом сообщила пресс-служба дирекции «Время кино».

В программу французского Фестиваля русского кино вошли пять картин. Среди них лучший игровой короткометражный фильм ММК «Елена» (режиссер Джизэс Рейс из Колумбии), повествующий о судьбе женщины, которая спасает раненого солдата и помогает ему скрыться от партизан.

Лучшая документальная короткометражка молодежного фестиваля «Давай, Юра, давай» постановщика из Украины Александра Чернобая расскажет историю о сельском парне, который, несмотря ни на что, мечтает стать актером Голливуда.

Лауреат номинации «Россия Молодая», лента «Виктория XXI» российского режиссера Миры Акировой, повествует о девушке Люсе Измайловой, у которой есть способность видеть будущее и повелевать временем.

Лента «Путешествие» Егора Горностаева, которая стала лучшим анимационным фильмом казанского фестиваля, описывает путешествие молодого человека в бескрайние пустоши своей души.

Также в программе заявлен показ лучшего видеоролика XI ММК под названием «Поток» (автор Ксения Шуточкина), у которого есть лишь слоган: «И каждый день он косит старую траву, и каждый день он сеет семена...».

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