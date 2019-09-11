Главный тренер «Ирбиса»: Мы не полностью копируем стиль «Ак Барса», есть и кое-что своё

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер молодежного хоккейного клуба «Ирбис» Ильназ Загитов на пресс-конференции, посвященной началу сезона, рассказал о работе с основной командой.

«Мы плотно общаемся с тренерским штабом ”Ак Барса”, в любые моменты можем подойти к ним, чтобы обсудить какие-то элементы. Однако мы не полностью копируем их стиль, есть и свои заготовки», – сообщил наставник фарм-клуба «Ак Барса».

Также он рассказал о планах и задачах на сезон: «В первую очередь перед нами стоит задача воспитывать кадры и попасть в плей-офф».

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