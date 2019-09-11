Завтра новый трамвай City Star совершит первый рейс в Казани по маршруту №5

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани запустят новый трамвай модели 71−911 City Star. Первый рейс он предположительно совершит 12 сентября по маршруту № 5, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

«Всего у нас в Татарстане будет 15 трамваев: по пять в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Уникальность их в том, что они полностью электронные, низкопольные», – отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что трамваи City Star запустят в Казани впервые, на их закупку потратили 135 млн рублей. Срок службы трамвая — не менее 30 лет.

«Пока еще мы его не эксплуатировали, но надеемся, что он покажет себя с самой лучшей стороны», — подчеркнул Асфан Галявов.

Ранее Telegram-канал «Транспорт Казани» опубликовал фотографии нового низкопольного трамвая 71−911 City Star.

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