Алексей Песошин провел переговоры с главкомом ВМФ России

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял в Доме Правительства РТ главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова, обсудив ряд рабочих вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Николай Евменов прибыл в Татарстан для участия в церемонии закладки корпуса малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" на Зеленодольском заводе имени Горького», – отметили в пресс-службе.

Новое судно является многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблем малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России, относится к кораблям третьего ранга. Особенностью проекта является то, что данные корабли имеют развитый комплекс вооружения, включающий управляемые ракеты нескольких типов. «Тайфун» может работать самостоятельно или в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач.

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