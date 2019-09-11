Прокуратура требует наказать воспитателя детсада в Казани за сбор денег на канцтовары

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура Казани потребовала наказать ответственного за поборы в детском саду, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В надзорное ведомство Кировского района Казани поступила жалоба о принудительном сборе денег с родителей в одном из детсадов города. Заявительница рассказала, что воспитатель потребовала от родителей сдать по 250 рублей на учебные пособия, а также самостоятельно купить канцтовары для детей», — рассказал Галиев.

Сотрудница детсада назначила ответственных за сбор денег и даже установила срок сдачи. Информацию об этом возмущенная мать подкрепила скриншотами переписки в одном из мессенджеров.

По мнению прокуратуры, воспитатель действует незаконно – сбор средств с родителей носит принудительный характер.

В итоге надзорное ведомство обратилось к заведующей детсадом и потребовала, чтобы виновного наказали.

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