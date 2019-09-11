(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Заслуженный артист России певец Альберт Асадуллин выступит на благотворительном концерте в Казани, который посвящен проблемам лечения и профилактики инсульта. Об этом сообщают организаторы – сотрудники фонда «Зенгер Тасма».

Концерт пройдет 14 сентября в 18.00. В детском центре «Экият», где пройдет акция, выступят Алина Шарипжанова и дуэт Фарида-Алсу.

Среди зрителей концерта организаторы разыграют призы от партнеров мероприятия.

Стоимость билетов – 200 рублей. Все вырученные средства пойдут на благотворительность. Приобрести билеты можно уже сейчас по номеру 8 987 423 91 22.

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