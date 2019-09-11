В результате столкновения автомобиля с поездом в Бугульминском районе РТ погибла шестилетняя девочка

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В Бугульминском районе тепловоз протаранил легковушку, выехавшую на железнодорожный переезд, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Вчера днем на четвертом километре перегона Акбаш – Аккуль 34-летняя женщина за рулем "Лады" 12-й модели выехала на красный сигнал светофора на ж/д переезд. В этот момент автомобиль протаранил поезд», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии женщину-водителя и шестилетнюю девочку доставили в больницу.

Как сообщили агентству в Бугульминской ЦРБ, сегодня утром от полученных травм девочка скончалась.

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