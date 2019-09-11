В Казани пройдет первенство ПФО по авиамодельному спорту

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). С 11 по 16 сентября 2019 года в Казани пройдет первенство Приволжского Федерального округа по авиамодельному спорту в классе моделей (F-3J, F-3K, F5J, F3A). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках первенства состоятся показательные полеты БЛА компании «ЭНИКС», радиоуправляемых авиамоделей, авиашоу с чемпионом России в классе 3D-пилотажа из г. Ижевска, показательные полеты моделей с реактивными двигателями, концертная программа и воздушный бой кордовых моделей.

В соревнованиях за победу поборются спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары, Тольятти, Кирова, Дзержинска, Альметьевска.

Официальное открытие запланировано на 12 сентября 2019 г. в 11.00. Местом проведения станет кордодром (с. Каинки, ул. Центральная, д. 1).



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