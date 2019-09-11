ДУМ РТ открывает в Казани «Лекторий» с участием известных спикеров

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Молодежный мусульманский проект «Дискуссионный клуб» поменял свое название и формат. Организаторы обновленного проекта «Лекторий» приглашают принять участие в захватывающих публичных лекциях и дискуссиях с участием известных спикеров. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Первая встреча будет посвящена теме «Осторожно, секты!» и пройдет в рамках месячника «Экстремизму – нет!». Спикерами выступят специалисты отдела по вопросам шариата ДУМ РТ.

«После первой лекции слушатели научатся правильно воспринимать и фильтровать информацию, различать истину от лжи и уметь защитить себя и близких», – отмечают организаторы.

Вход для всех желающих свободный. Для участия в событии необходима предварительная регистрация по ссылке. Гостей встречи угостят горячим чаем и треугольниками.

Встреча пройдет 16 сентября в 18.30 на площадке ресторана «Тубэтэй» по адресу г. Казань, ул. Баумана, 47/9.

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