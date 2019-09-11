Учёные оценили последствия появления одного лишнего килограмма жира на животе

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Ученые из Уппсальского университета (Швеция) оценили последствия появления лишнего килограмма жира на животе. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на MedicalExpress.

В исследовании, позволяющем проследить связь между жиром на животе и риском возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, приняли участие 325 тысяч человек.

«Мы были удивлены тем, что висцеральный жир более тесно связан с риском болезней у женщин по сравнению с мужчинами», - отмечает доктор Асу Йоханссон.

Добавление всего 1 лишнего кг жира на животе может увеличить риск развития диабета второго типа у женщин в семь раз, тогда как у мужчин риск возрастает всего в два раза.

Как отмечают ученые, заметнее всего риск заболеваний возрастает у людей с небольшим животом. При этом появление дополнительного жира у достаточного полного человека действует на здоровье менее губительно.

Также важным фактором, влияющим на появление брюшного жира, могут быть гены, определяющие поведение человека и заставляющие его больше есть и мало заниматься спортом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.