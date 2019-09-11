На закрытии «Зеленого фитнеса» в Казани проведут массовую зарядку и танцевальные уроки

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). 14 сентября в парке им. Горького состоится закрытие сезона летних бесплатных тренировок программы «Зеленый фитнес». Об этом сообщает Дирекция скверов и парков Казани.



На протяжении трех месяцев в 11 общественных пространствах Казани проходили тренировки по йоге, зумбе, бегу, кроссфиту и танцам. В день закрытия пройдут массовая зарядка, лекции по теме спорта, мастер-классы по здоровому питанию и танцам, любительский турнир по кроссфиту, чемпионат по мягким кубикам, конкурсы, призы и выступление группы Doratti.



Начало мероприятия запланировано на четыре часа дня. Вход свободный.



Накануне закрытия, 13 сентября, на набережной озера Кабан состоится урок по скандинавской ходьбе. Участников научат технике скандинавской ходьбы, расскажут о закаливании организма и правилах ведения здорового образа жизни. С собой нужно иметь палки для ходьбы, место встречи — нижняя палуба. Занятие начнется в шесть часов вечера.



В 18:30 здесь же начнется лекция «Уличное искусство: история и конфликты» Игоря Поносова — художника, куратора и исследователя в области уличного искусства. В восемь часов вечера на набережной состоится кинопоказ документального фильма, подготовленный совместно с «Татфильм».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанских парках и скверах завершается летний сезон. В ближайшие дни на территории 14 парковых пространств пройдут разнообразные события.

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