В Казани пройдут республиканские соревнования по гребле на байдарках памяти Николая Тетеркина

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В Казани 14 и 15 сентября пройдут республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти Николая Тетеркина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Местом проведения соревнований и чемпионата Татарстана станет Центр гребных видов спорта. Всего за победу поборются около 90 спортсменов.

Открытие соревнований запланировано на предстоящую субботу, 14 сентября, в 9.00.

Николай Степанович Тетеркин с 1948 года стал серьезно заниматься гребным спортом. За 10 лет 18 раз становился чемпионом РСФСР, был победителем и призёром чемпионатов СССР, участник XV Олимпийских игр в Хельсинки. За годы тренерской работы им подготовлены 30 мастеров спорта и 5 мастеров спорта международного класса. За подготовку спортсменов высокого класса в 1960 году был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер РСФСР». Награжден орденом «Знак Почета».



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