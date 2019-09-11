Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации, что надо делать в случае отравления в ресторане. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сначала необходимо обратиться к врачу — это необходимо, чтобы получить квалифицированную помощь и собрать доказательства. Нужно доказать, что вред здоровью был причинен именно из-за ужина в ресторане: это должно быть отражено в медицинском заключении.

Следует обязательно сохранить чек из ресторана или же выписку по банковскому счету, а также найти свидетелей.

Затем нужно направить владельцу ресторана претензию, приложив к ней копию медицинского заключения и чека. В претензии можно заявить требования о возврате стоимости ужина, компенсации трат на лечение и утраченного заработка, если больничный был длительным.

Претензию необходимо направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Если уладить ситуацию в добровольном порядке не получилось, нужно обратиться в суд.

«Кроме заявления в суд, вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ваша жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей», — добавили в Роспотребнадзоре.

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