Минздрав РФ: Законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрили большинство ведомств

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Большинство федеральных ведомств согласовали законопроект Минздрава РФ о запрете продажи алкоголя до 21 года. Закон может быть рассмотрен уже в 2019 году, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай, сообщает ТАСС.

«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна», — сказал он.

Эта инициатива, как и любые другие, прошла тщательное общественное обсуждение, отметил Салагай. В Общественной палате и регионах провели слушания, а ряд субъектов направил в Минздрав письма в поддержку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению.

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