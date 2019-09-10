Принц Карим Ага Хан IV посетит Татарстан и вручит международную премию по архитектуре

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Духовного лидера исмаилитов, основателя престижной международной премии по архитектуре принца Карима Ага Хана IV ждут сегодня в Татарстане. Его высочество планирует находиться в республике до воскресения, посетить Болгар, Казанский Кремль и провести церемонию награждения победителей международной премии в области архитектуры. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Ожидается прибытие его высочества принца Карима Ага Хана IV в Казань. Встречает Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев», — отметили в пресс-службе.

Знакомство с историей Татарстана Карим Ага Хан IV начнет в четверг с посещения города Болгар. В планах принца посещение Болгарского городища, Болгарской исламской академии, Белой мечети и провести церемонию гашения специальной почтовой марки, выпущенной по случаю присвоения Татарстану премии Ага Хана. В обращение выйдут 150 тыс. экземпляров, а штемпеля специального гашения получат Москва, Казань и Болгар.

В пятницу его высочество планирует принять участие в награждении победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры. Церемония состоится в Казанском Кремле, на нее приглашены лауреаты и высокие гости, в том числе заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры, учрежденная Ага Ханом IV, в этом году была присуждена в числе 20 проектов-финалистов и масштабной программе развития общественных пространств Татарстана. Ожидается, что республика получит одну шестую часть призового фонда — около 166 тыс. долларов. Часть этих средств пойдет на привлечение в республику экспертов в области исламской архитектуры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.