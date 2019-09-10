Житель Менделеевска завоевал «серебро» на всероссийском спортивном фестивале людей с ПОДА

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В Крыму состоялся всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2019», на котором успешно выступил татарстанец Дмитрий Пряничников, пишут «Менделеевские новости».



Соревнования прошли в спортивном центре «Эволюция». Всего за победу боролись спортсмены из 67 регионов Российской Федерации.

Дмитрий Пряничников представлял республику в состязаниях по жиму штанги лежа. С результатом 202.5 кг он завоевал «серебро».

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