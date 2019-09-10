Жителям Нижнекамска пообещали благоустроить заброшенный родник с купелью

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска попросили руководство города обустроить заброшенный родник с купелью в лесу возле одной из баз отдыха. Просьбы горожан коснулись и благоустройства территории вокруг родника, передает «НТР 24».

Родник появился еще в советские годы и долгое время был местом притяжения множества людей: и летом, и зимой – в праздник Крещения. Однако потом он оказался заброшенным. Дно купели сейчас загрязнено мусором и старыми листьями.

Геннадий Галанцев, житель 14-го микрорайона, является одним из тех, кто обеспокоен состоянием родника. «Если постоянно кто-то хотя бы из нашей жилищной управляющей компании, домоуправления следил за этим родником, то он бы выглядел более цивилизованно», – высказал свое мнение пенсионер.

У жителей есть свои представления о том, как можно благоустроить эту территорию. Так, по мнению того же нижнекамца, необходимо сделать навес и поставить скамейки, оборудовать подступы к купели.

О проблеме с этим родником в исполкоме не знали, но заверили, что облагородить территорию родника вполне возможно: необходимо нарастить грунт, поднять бордюры, чтобы сделать ровную площадку, выложить брусчатку и на ней установить скамейки и урны.



Также для купели необходимо оборудовать раздевалку. Для более детального изучения вопроса и поиска средств исполкому потребуется время, однако нижнекамцы готовы подождать, лишь бы родник привели в порядок.

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