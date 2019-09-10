Бугульминский молодежный центр «Позитив» стал местом притяжения для творческих ребят

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В бугульминском молодежном центре «Позитив», открытом в 2018 году благодаря участию в конкурсе на получение гранта Президента России, стартовал новый учебный год, пишет «Бугульминская газета».

Всего функционируют несколько площадок, в том числе «Интеллектуариум» — игровая зона с развивающими настольными играми. Здесь же проходят интерактивные психологические игры и тренинги, которые проводит специалист психологического центра «Доверие». Также работает зона отдыха и чтения «Отдохнем, читая!», музыкальная площадка «Созвездие муз», где желающие играют на пианино, просматривают литературу по искусству, листают журналы.





С момента открытия молодежного центра прошел один год, но уже сейчас стало ясно, что он востребован среди местной молодежи. Идея организовать пространство, где каждый найдет для себя что-то интересное и сможет реализовать свои творческие замыслы, воплотилась в жизнь.



Ребята, увлекающиеся игрой на гитаре, участвуют в акустических вечерах. Заведующая юношеским отделом Межпоселенческой центральной библиотеки рассказала, что те, кто интересуются поэзией, приходят на поэтические вечера, встречи с местными поэтами и гостями-писателями из других городов.



Двери центра открыты для всех, кто хочет творчески реализоваться и заинтересовать других, а также для тех, кто хочет познакомиться с молодежными журналами, книгами и миром настольных игр и интересно провести свой досуг.

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