Сельская усадьба дворян Молоствовых в Тетюшском районе подвергнется большим преобразованиям

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Сельскую усадьбу дворян Молоствовых в деревне Долгая Поляна Тетюшского района в ближайшее время ждут большие преобразования, пишет газета «Авангард».



На днях уже стартовали работы по строительству входной группы в усадьбу. Выполненная в виде белоснежной готической арки, она будет гармонично сочетаться с домом Молоствовых. Параллельно проводятся работы по возведению гостевого флигеля. Директор Музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова рассказала, что это только начало большого пути.



По ее словам, генератором всех идей является глава района Рамис Сафиуллов. Он отмечает, что необходимо показывать землякам и гостям имеющиеся местные достопримечательности, памятники архитектуры, знакомить их с историей района.



По мнению Сафиуллова, усадьба должна стать местом притяжения жителей не только Тетюшского района, но и многочисленных туристов, чтобы они захотели приезжать сюда еще и еще.



«Бесспорно, что развитие туризма невозможно, если рассчитывать только на уникальную природу и усадьбу, необходим цельный комплекс с комфортной средой для посетителей», – отметила Наталья Понедельникова, рассказав о перспективах развития исторического объекта.



Так, в будущем в Лиственничной аллее появятся деревянные настилы, живописные скамеечки, невысокий забор с подсветкой. Гости усадьбы смогут полюбоваться открывающимся видом на Волгу, Болгар, загадочную Кроличью поляну с новых смотровых площадок. В планах облагородить и место захоронения супругов Молоствовых.



Преобразуется и этнокомплекс «В гостях у тетушки Устиньи» – планируется, что это будет изба из рубленого дерева. Строители произведут замену уличного освещения. Появится стилизованный ресторанный дворик или кафе.



За нынешний туристический сезон только один объект музейной инфраструктуры – усадьбу Молоствовых – посетило более 40 тыс. туристов.

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