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Татар-информ

11 сентября 2019, 03:47

Общество

В Нижнекамском районе десять человек получают перерасчет после покупки дров и угля

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Общество

В Нижнекамском районе десять человек получают перерасчет после покупки дров и угля

Специалисты отметили, что сумму, потраченную на отопление, можно сократить в два раза.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Жители нижнекамской деревни Дмитриевка чаще всего в районе обращаются за перерасчетом после покупки дров или угля. Специалисты пояснили, что сумму, потраченную на отопление, можно сократить в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Система охватывает только льготников – в их число входят ветераны труда, вдовы, инвалиды. В городской системе данной категории людей автоматически компенсируют 50% затрат на жилищно-коммунальные услуги благодаря взаимодействию с Единым расчетным центром. Сельчанам, самим покупающим газ, дрова или уголь для отопления своих домов, нужно позаботиться о возврате денег.

«Сейчас по углю и дровам у нас десять человек постоянно получают льготы. Тут важно помнить, что покупать топливо нужно у легальных продавцов, чтобы они могли дать чек или выписать акт продажи», – пояснили специалисты центра материальной помощи.

Рассчитывать сумму возврата будут, исходя из стандартно установленных цен, вида топлива и его объема.

По вопросу назначения субсидии-льготы необходимо обращаться в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства (Нижнекамск, проспект Мира, дом 60; поселок Камские Поляны, дом 2/01) с предъявлением справки из сельсовета о дровяном (угольном) отоплении жилья с указанием площади дома. Телефон для справок: 8 (8555) 45-44-92.

 

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