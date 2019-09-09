Архив Заинского района стал победителем республиканского конкурса

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Заинский архив победил в конкурсе на получение грантовой поддержки муниципальных архивов Татарстана в 2019 году, передает «Заинск-информ».



Отдел исполкома одержал победу в номинации «Поддержка проектов по популяризации и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и иных архивных документов».



Всего в этой номинации Госкомитет Татарстана выбрал восемь победителей. За победу боролись 34 участника. Конкурс проводился с 27 мая по 5 июля. Общий призовой фонд для 15 лучших проектов составил 5 млн рублей.

За победу в конкурсе заинскому архиву вручили выставочный стенд, видеопроектор, ноутбук и экран – в общей сумме объем выигранных средств составил 205 тыс. рублей.

Заинцы представили на суд жюри проект «Время, события, лица», в рамках которого планируется проводить выставки и экскурсии по архивному отделу, выявлять документы о жизни выдающихся жителей района, а также искать документы о значимых событиях в истории района.

Цель конкурса – стимулировать внедрение передовых технологий хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов и развитие отрасли.

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