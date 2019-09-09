Более 40 тыс. многодетных семей в РТ воспользовались новыми налоговыми льготами

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В этом году многодетные семьи Татарстана с тремя и более несовершеннолетними детьми получили льготы по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РТ Гульфия Каюмова.

«На сегодня льгота многодетным семьям уже предоставлена. Ей воспользовались более 40 тысяч граждан в проактивном формате. Это значит, что не нужно было писать заявление на льготу — в базе данных налоговых инспекций имелись сведения о том, что каждая конкретная семья является многодетной. Расчет налогового вычета был произведен автоматически», — сообщила Каюмова.

По ее словам, по налогу на имущество физлиц многодетным семьям предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере пяти квадратных метров площади квартиры или комнаты и семи квадратных метров жилого дома.

По земельному налогу вычет уменьшает налоговую базу на 600 квадратных метров с участка. Например, если у налогоплательщика есть земельный участок площадью 6 соток, то соответственно налог он платить вообще не будет, объяснила собеседница агентства.

Общая сумма налоговых льгот многодетным семьям составила свыше 25 млн рублей, добавила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РТ Елена Корчагина.

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