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Татар-информ

11 сентября 2019, 08:00

Экономика и финансы

В этом году татарстанцы впервые получат налоговые уведомления без квитанций

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Экономика и финансы

В этом году татарстанцы впервые получат налоговые уведомления без квитанций

Фото: Султан Исхаков

Вместо квитанций уведомление содержит все необходимые реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В этом году жители Республики Татарстан вместо квитанций впервые получат реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РТ Гульфия Каюмова.

«В 2019 году в конверты не вкладываются квитанции. Это связано с тем, что изменилась форма налогового уведомления. Теперь все необходимые реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему РФ указываются в налоговом уведомлении. Это такие обязательные реквизиты, как Qr-код, штрих-код и уникальный идентификатор начислений (УИН)», — сообщила Каюмова. 

По ее словам, оплатить начисленные налоги можно любым удобным способом, в том числе через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.

Есть также электронная возможность оплачивать налоги с помощью таких электронных сервисов: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», мобильное приложение «Налоги физлиц» и единый портал госуслуг. Также можно оплатить налоги на сайте ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», используя только УИН и реквизиты своей карты, отметила собеседница агентства.

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