В Казани стартовало первенство по футболу, посвященное памяти погибших сотрудников ППС

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). На стадионе «Динамо» состоялось открытие ежегодного первенства патрульно-постовой службы полиции по футболу, посвященное памяти Марата Залялютдинова и Эдуарда Сабирзянова, погибших при исполнении в Чеченской Республике.

В мероприятии примут участие восемь команд. Среди них – сборные УМВД России по Казани, полка ППСП, полка ГИБДД, отдельного батальона ППСП, отдельного батальона отдела полиции на метрополитене, войсковой части МВД РФ, СОБРа и бойцов ОМОН.

17 сентября пройдут финальные соревнования, на которых определят победителей первенства.

Напомним, 18 ноября 2001 года при исполнении служебного долга в городе Гудермесе в бою погибли сотрудники батальона ППСМ Кировского РУВД Казани командир взвода младший лейтенант милиции Залялютдинов Марат Юрьевич и старший сержант милиции Сабирзянов Эдуард Саматович. С целью увековечивания памяти погибших сотрудников и воспитания патриотизма 27 июля 2002 года был подписан приказ «О проведении открытого первенства полка ППСМ УВ по г.Казани по футболу».

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