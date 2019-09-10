Заинские спортсмены завоевали «бронзу» на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Заинские спортсмены завоевали две бронзовые медали на Межрегиональном турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР, почетного гражданина города Глазов В. В. Чикварова, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В соревнованиях участвовала 21 юношеская команда из семи российских регионов, включая Татарстан, Марий Эл, Удмуртию, Республику Коми, Пермский край, Кировскую и Свердловскую области. Всего за медали боролись 176 ребят 2003 — 2007 годов рождения.

От Заинска на турнир поехали семь спортсменов под руководством тренера Радика Маврина. В весовой категории 55 кг Артур Маврин занял третье место, медаль такого же достоинства завоевал Виктор Корнилов (68 кг).

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