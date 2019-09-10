В Татарстане одновременно откроются два новых детских сада

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Завтра в 10 часов утра в Татарстане состоится открытие двух новых детских садов, сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Так, в городе Азнакаево церемония пройдет в дошкольном учреждении № 21 «Сандугач», построенном в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитанном на 220 мест. Общая площадь нового объекта составляет 3372,96 кв. метра. На первом этаже здания находятся шесть ясельных групп с обособленными выходами, пищеблок, прачечная, кабинеты логопеда и врача. На втором этаже располагаются шесть групп, сенсорная комната, физкультурный и музыкальный залы, кабинет татарского языка.

Еще одна торжественная церемония состоится в Бавлах. Дошкольное учреждение № 8 «Виктория» откроется после капитального ремонта, проведенного в рамках республиканской программы. На ремонт объекта общей площадью 1,3 тыс. кв. метров из бюджета республики было выделено 20 млн рублей. В ходе работ обновили кровлю и фасад, отремонтировали инженерные сети, также провели замену оконных и дверных блоков, отделочные работы и пр. На средства были приобретены мебель и оборудование.

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