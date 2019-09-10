В Болгарской исламской академии защитили три первые диссертации на звание доктора исламских наук

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Представители Болгарской исламской академии (БИА) защитили три докторские диссертации по темам «Исламское вероучение», «Шафиитское право» и «Коранические науки».

«Это первая защита докторских диссертаций по исламским наукам в современной России. Большая часть работ посвящена возрождению отечественного богословия — как татарского, так и того наследия, которое имеется на Северном Кавказе»,— сказал ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

Соискатели научного звания доктора исламских наук прошли процедуру обсуждения диссертаций, предварительной защиты на заседании диссертационного совета и вышли на защиту работ.

Сегодня после двухлетнего курса обучения по образовательной программе докторантуры свои работы представили преподаватель вероучения и толкования Корана КИУ Рашид Сибгатулин, преподаватель шариатских наук из Дагестанского исламского университета Амир Мевлютов и директор Центра подготовки хафизов Корана при КИУ Рустем Фаизов.

Первым защищал свою диссертацию Рашид Сибгатулин. Название работы гласит следующим образом: «Книга комментирования „Аль-Акыда Ан-Насафийа“, принадлежавшая Абу-Насру Абд Ан-Насыру Ибн Ибрагиму Ибн Ярмухаммаду Ибн Иштираку Аль-Булгари Аль-Казани Аль-Курсави 1776 — 1812 годов: Исследование и научное редактирование».

«Моя работа связана с научной редакцией рукописи татарского богослова Аль-Курсави и редакцией его рукописи, которую я попытался ввести в широкий оборот, чтобы ее могли изучать и читать»,— поделился Рашид Сибгатулин.

Его работа поделена на две части. Первая часть составляет исследование жизни, социального и научного положения, а также богословских взглядов Аль-Курсави. Вторая часть диссертации — это научная редакция в 180 страниц, где Сибгатулин сравнил две рукописи из Уфы и Стамбула, посвященные богослову.

«В дальнейшем я планирую написать книгу по моим исследованиям, заниматься рукописями татарстанских богословов и надеюсь в будущем стать сотрудником Болгарской исламской академии»,— рассказал преподаватель.

Вторым защитил докторскую диссертацию Амир Мевлютов. Его работа носит название «Исследование и научное редактирование труда Абуль Хасана Аль-Бакри „Наставление анализирующего пояснение исследователя“: „Хадиль мудаккык ли ибирати-ль-мухаккык“».

Актуальность темы докторанта из Дагестана заключается в том, что книга, взятая за основу исследования, является комментарием к труду «Канз ар-Рагибин» — одному из источников, из которого извлекают шариатские решения шафиитские богословы, и которым руководствуются преподаватели при обучении в исламских учебных заведений.

«Я взял за основу своего исследования пять рукописей, одна из которых принадлежала имаму Шамилю и сейчас находится в библиотеке Принстонского университета США»,— подчеркнул докторант.

Рустем Фаизов выбрал для своей докторской диссертации тему «Тафсир „Аль-Иткан Фи Тарджамат Аль-Куран“ Ш. Хамиди: Богословский анализ толкований сур „Аль-Бакара“, „Аль Имран“, „Ан-Ниса“».

«Татарское богословское наследие изучено недостаточно. В частности, толкования Корана. Нами была поставлена задача изучить, насколько тафсир можно внедрить среди населения России, и понять, как он повлиял на развитие мусульманской мысли», — сказал директор Центра подготовки хафизов Корана при КИУ.

В комментарии к Корану, который изучал Фаизов, содержатся устои ханафитского мазхаба, который является традиционным в Татарстане. Докторантом был исследован национальный архив РТ, работы современных ученых, которые касались тафсира Хамиди и в том числе его личности, а также журнал Галимджана Баруди «Дин ва эдеп».

В диссертационный совет БИА вошли 19 человек. Среди которых председатель совета доктор Исмаил Болбол, в прошлом более 10 лет возглавлявший филиал Университета «Аль-Азхар» в Палестине, заместитель председателя кандидат исторических наук, проректор по научной деятельности Рамиль Адыгамов и учёный секретарь совета кандидат исторических наук Дамир Шагавиев.

Двое ученых принимали участие дистанционно — это Абдульраззак Аль-Саади из Иордании и Ибрахим Мурейхи из Бахрейна.

Завтра будут защищать свои работы Рамиль Гиззатуллин, Миродил Хайдаров, Рустам Нургалеев.

«Я надеюсь, что те работы, которые будут защищены сегодня и завтра, своим высоким уровнем позволят их авторам преподавать по всему миру», — подытожил ректор академии.



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