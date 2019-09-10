Регистрация на бесплатные курсы татарского языка в КФУ продлится до 12 сентября

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ принимает заявки на участие в бесплатных курсах татарского языка по 12 сентября включительно (с 9.00 до 16.00). Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Для регистрации необходимо заполнить анкету, распечатать заполненное заявление и принести с копией паспорта в оргкомитет по адресу: г.Казань, ул.Татарстан, 2, каб. 320 (3-й этаж).

«Регистрация анкет производится только в электронном виде», — говорится в сообщении.

Объявление о начале занятий будет опубликовано на сайте.

Курсы продлятся 3 месяца, занятия будут проходить 2 раза в неделю. По окончании курсов выдается сертификат КФУ с указанием уровня владения татарским языком.

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