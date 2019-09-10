Фарид Мухаметшин: Борьба за татарский язык занимает главное место в ИЯЛИ

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на торжественном заседании по случаю 80-летия образования Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ заявил, что главной деятельностью ведомства является защита татарского языка.

«Для Татарстана и России юбилей института — важное событие. Мы не противопоставляем ни одну культуру, ни один язык. В Татарстане научный метод уважаем и равноправен. Но борьба за татарский язык и культуру занимает в институте главное место. Письменное наследие прошло через многие испытания, но в общественно-политической ситуации сотрудники института не прекращают научных поисков, они болеют за татарскую нацию», — отметил Фарид Мухаметшин.

По словам главы парламента республики, проведение фундаментальных исследований по истории нынешнего положения татарского языка — это нелегкая задача. «Также литература, археография, фольклор, театральное и музыкальное искусство, теоретические вопросы национального образования — все это толкает ученых на большую дискуссию», — сказал он.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в своем выступлении также отметила важность деятельности института. «В эпоху глобализма быть гуманитарием трудно. Язык, литература и искусство всегда были и будут. Мне кажется, филологи и литературоведы умеют находить ответы на самые сложные вопросы. Ваши исследования, формирование в Татарстане языковой политики — ваша главная работа. Деятельность института — культурная история республики», — сказала она.

С приветственным словом к участникам торжественного заседания обратился директор ИЯЛИ Ким Миннуллин. «Сюда из разных стран приехали около полусотни деятелей науки, поэтому сегодняшний наш разговор идет также о настоящем и будущем науки. В этом году институтом для торжественного мероприятия были подготовлены специальные издания. В них содержится информация об истории института, его ученых и достижениях научной сферы. Могу сказать с гордостью, что институт улучшил традицию татарской гуманитарной науки, культуру татарского народа», — отметил он.

Фарид Мухаметшин напомнил, что перед инстиутом стоят задачи по решению жизненно важных задач. «Среди них — развитие глобализации татарского языка и культуры, сохранение национального единства. Понимаю, ваша академия — наука высокого уровня. Но разработка новой методики преподавания татарского языка в средней школе тоже проводится вами», — сказал он.

«Практика последних лет показала: обучение татар и представителей других народов одновременно и в одинаковом объеме углубленно фонетике, морфологии и синтакису не привело к успеху. Мы обратились к вам. Составление учебников, чтобы по ним люди другой национальности научились говорить по-татарски — задача на ближайшее будущее», — сказал спикер.

«Я, как депутат парламента Татарстана, ожидаю, чтобы вы, сохраняя особенности татарского языка, обеспечили знаниями. Мы через это будем двигаться дальше в сохранении многонациональной культуры и мира», — сказал Фарид Мухаметшин.

Институт языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова Академии Наук РТ был образован 23 августа 1939 года на основе решения Совнаркома ТАССР. В институте ведутся исследоветельские работы в области татарского языка, литературы, фольклора, театрального, изобразительного и музыкального искусства.

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