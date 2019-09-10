Песошин встретился с президентом FISU Олегом Матыциным

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился в Доме Правительства РТ с президентом FISU (Международной федерации студенческого спорта) Олегом Матыциным, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов Республики Татарстан и Международной федерации студенческого спорта в 2020 — 2023 годах», — говорится в сообщении.

В настоящее время Олег Матыцин находится в Казани с рабочим визитом, цель которого — участие в мероприятиях международного образовательного форума FISU Volunteer Leaders Academy 2019.

Олег Матыцин поблагодарил за поддержку и внимание, которое республика оказывает этому проекту. Он отметил, что «это важный и нужный проект с точки зрения формирования положительного имиджа России и одного из ее регионов — Татарстана».

В международном образовательном форуме FISU Volunteer Leaders Academy 2019 приняли участие около ста активистов волонтерского движения и представителей национальных и континентальных федераций студенческого спорта, а также оргкомитетов чемпионатов мира среди студентов 2020 года.

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