ФРМ РФ выделяет займ челнинскому «Ремдизелю» на расширение выпуска автомобилей семейства «Тайфун»

(Набережные Челны, 10 сентября, «Татар-информ»). Фонд развития моногородов выделяет беспроцентный займ челнинскому «Ремдизелю» на расширение производства автомобилей семейства «Тайфун», сообщается на сайте «Моногорода РФ».

Соответствующее соглашение о предоставлении беспроцентного займа в объеме 199 млн 700 тыс. рублей под 0% годовых подписано между Фондом развития моногородов РФ и АО «Ремдизель».

Общая стоимость проекта составляет 249 млн 600 тыс. рублей. Его реализация предполагает создание высокотехнологичного производства, позволяющего увеличить выпуск автомобилей спецназначения семейства «Тайфун». Для этого на предприятии появится 18 новых рабочих мест.

АО «Ремдизель» считается самым крупным в России заводом, обеспечивающим полный жизненный цикл от разработки и изготовления до сервисного обслуживания и утилизации колесной и гусеничной техники.

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