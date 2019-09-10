Малый театр Москвы на гастролях в большой Казани представит две премьеры

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани в театре Камала начинаются гастрольные показы спектаклей Государственного академического Ма́лого театра России. В течение шести дней артисты представят два премьерных спектакля в постановке художественного руководителя театра Юрия Соломина «Дальше — тишина» и гоголевскую «Женитьбу», а также «Не все коту масленица» по Островскому в постановке Виталия Иванова.

В спектаклях задействованы такие мэтры сцены, как Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Владимир Носик, Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Александр Ермаков, Александр Вершинин, Глеб Подгородинский, Виктор Низовой.

Как подчеркнула на предшествующей первому гастрольному вечеру пресс-конференции народная артистка России Людмила Полякова, спектакль «Дальше — тишина» казанские зрители увидят одними из первых в стране. После московской премьеры в марте этого года постановка вывозилась на гастроли только в Курск.

«Спектакль „Дальше — тишина“ эмоционально забирает [много сил], но он как наш гражданский подвиг, чтобы сказать людям: „Задумайтесь, не отравляйте себе жизнь, ведь мы один раз живем“. По Гоголю спектакль „Женитьба“ мы выпустили чуть раньше. Я завидую тем, кто будет смотреть этот спектакль: там такие неожиданные все женихи. Словом, приехали мы к вам с открытым сердцем и чистой душой — с хорошими такими подарками», — задорно анонсировала Полякова.

Она также подчеркнула, что Малый театр остается верным блюстителем классической театральной традиции и призналась, что модный, не знающий границ поиск форм в современном искусстве на ее взгляд необоснован.

«За поисками в современном театре не находится отклика ни здесь (показала жестом на голову — прим. Т-и), ни здесь (жест к сердцу — прим. Т-и). Я только сижу и думаю: „А зачем это? Зачем?“. Почему существуют такие театры, как ваш, Малый? Возникает эмоциональный обмен: люди тебе тебе посылают эту энергию, ты ее отдаешь. Театр еще жив! Театр жив!!! Не так, когда на потолке подвешивают без трусов... Зачем этот поиск? Я не понимаю. Я считаю, что обращаться нужно только к душе, к сердцу», — заявила народная артистка.

Ее коллега, народный артист России Владимир Носик акцентировал на давней и крепкой дружбе Малого театра и театра Камала.

«Между нашими театрами существует братская любовь, дружба. Основное для народов — та просветительская миссия, которую несут наши два театра. Малый театр сохраняет театральную культуру со времен, когда появился драматический театр, а ваш театр — национальную культуру Татарстана, татарского народа. Он несет ее и является просветителем. И это очень важно, это благое дело, которое даст хорошие плоды. И ваш театр нужен, он должен существовать. Если есть какие-то поползновения, за него надо бороться, надо объяснять, для чего нужен театр», — акцентировал Владимир Носик.

Гастроли Малого театра в Казани сегодня откроет спектакль «Дальше — тишина».

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