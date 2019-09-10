Уборка на роднике и концерт «Забавушки»: в Татарстане проходит «Осенняя неделя добра»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Добровольческая акция «Осенняя неделя добра — эстафета добрых дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН #МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН» проходит в эти дни в Татарстане. К акции присоединились социальные учреждения Высокогорского, Елабужского и Буинского районов, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Цель акции — вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, реализацию позитивных мероприятий, направленных на решение социально значимых проблем, оказание помощи пожилым людям. В акцию энергично включились сотрудники учреждений социального обслуживания населения», — говорится в сообщении.

Соцработники Высокогорского КЦСОН «Эмет» провели акцию по благоустройству мест захоронений ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошел благотворительный концерт фольклорного ансамбля «Забавушка».

Вместе с участниками творческого коллектива пожилые люди пели, танцевали и исполняли частушки. А соцработники отделения надомного социального обслуживания Буинского КЦСОН «Гармония» провели уборку территории родника в деревне Старый Студенец. Они очистили территорию от мусора, сухой травы и разросшихся растений.



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