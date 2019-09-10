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Татар-информ

10 сентября 2019, 23:19

Общество

Девушка из Кукмора покорила жюри фестиваля «Жизнь безграничных возможностей» чтением стихов Есенина

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Общество

Девушка из Кукмора покорила жюри фестиваля «Жизнь безграничных возможностей» чтением стихов Есенина

Воспитанница кукморского реабилитационного центра «Милосердие» вошла в число победителей всероссийского конкурса.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Воспитанница кукморского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Милосердие» Алия Гарифуллина стала победительницей IX Всероссийского фестиваля обучающихся с инвалидностью «Жизнь безграничных возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Представительница Татарстана выступила в номинации „Художественное чтение, авторское слово“ с произведением Сергея Есенина „Письмо матери“», — говорится в сообщении.

В своей номинации среди 15 участников Алия стала победителем, выступила на гала-концерте и была награждена дипломом участника, а ее куратору, музыкальному руководителю реабилитационного центра Ленару Баймиеву, вручили благодарственное письмо

Организатором форума талантов является Московский государственный гуманитарный экономический университет. Для участников были организованы мастер-классы и экскурсия в «Москвариум». Участие в фестивалях такого масштаба дает возможность ребятам с ограниченными возможностями поверить в свои силы, открывает новые горизонты в жизни.
 

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