Более 1 млрд рублей получила Елабуга на реконструкцию очистных сооружений

(Елабуга, 10 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На полную модернизацию системы водоснабжения Елабуги необходимо 3,6 млрд рублей, сети сильно изношены, а диаметр труб не позволяет полноценно обеспечить водой новые микрорайоны города. Об этом сегодня в ходе делового вторника заявил глава района Геннадий Емельянов.

Он поблагодарил елабужан за поддержку его кандидатуры в депутаты Госсовета РТ и отметил, что в качестве депутата республиканского парламента намерен уделить особое внимание вопросу улучшения водоотведения и водоснабжения в Елабуге.

«Надеюсь, что все выбранные депутаты оправдают возложенные на них обязательства и внесут достойную лепту в развитие Елабужского района. Я на этот шаг пошел осознанно, вместе с вами мы уже очень многое сделали в части теплоснабжения и водоснабжения. В этой сфере проблем у нас нет. Наш район единственный, где удалось сдержать тарифы на тепло и горячую воду. Как будущий депутат Госсовета Татарстана, я больше внимания буду уделять вопросам водоснабжения, водоотведения. На их реконструкцию нам необходимо 3,6 млрд рублей. Предстоит огромный фронт работ», — отметил Геннадий Емельянов.

По его словам, работа по привлечению инвестиций на реконструкцию системы водоснабжения уже начата. В этом году на модернизацию очистных сооружений выделено 841 млн рублей. «Деньги из федерального бюджета уже поступили в ГИСу», — отметил Геннадий Емельянов.

Кроме того, свыше 250 млн рублей направлены на прокладку трубопровода со станции очистки воды через нижнюю часть и Окружное шоссе. Это позволит улучшить качество водоснабжения в этих микрорайонах. Работы финансируются в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги».

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