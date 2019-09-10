Фарид Мухаметшин призвал ученых ИЯЛИ усилить работу по популяризации татарского языка и культуры

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня в Академии наук республики поздравил ее сотрудников с 80-летием создания Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова. Глава парламента призвал ученых усилить работу по популяризации татарского языка и сохранению национальной идентичности, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Мухаметшин подчеркнул, что юбилей научного института является знаковым событием в жизни татарстанской науки и Татарстана в целом. «Главное богатство института – это талантливый коллектив ученых-единомышленников. В современном мире, в условиях глобализации вопросы развития национальной гуманитарной науки находятся в числе приоритетных. И перед институтом стоят жизненно важные задачи. В их числе – усиление работы по всестороннему развитию и популяризации татарского языка и культуры, сохранению национальной идентичности», – сказал он.

По мнению главы парламента, ученые института могли бы выступить с инициативой, новыми эффективными разработками и методиками по изучению татарского языка в системе общего образования. «Вооружите нас знаниями, научными рекомендациями и предложениями. Уверен, что ИЯЛИ, который уже давно перешагнул рамки чисто научного учреждения и превратился в авторитетный центр большой общественной значимости, в силах справиться с этим и другими вызовами времени», – добавил он.

Институт является продолжателем традиций гуманитарной науки по исследованию истории, просвещения и культуры татарского народа, которые были заложены в начале 1920-х годов Академическим центром при Наркомпросе ТАССР, упомянул Председатель Госсовета. «В стенах Академцентра была развернута активная деятельность по изучению истории родного края и татарской литературы, вопросов орфографии и терминологии. Велось составление учебников и словарей для школ, сбор и публикация образцов народного творчества. Для нашей республики эти вопросы остаются актуальными и в наше время», – отметил он.

По словам Мухаметшина, ученые института востребованы как эксперты в сфере татарского языка, литературы и искусства. «Ваше авторитетное мнение учитывается при обсуждении и разработке различных нормативно-правовых документов в области языковой политики, национального образования и культуры. Для республики очень важна тесная связь ИЯЛИ с татарской диаспорой и тюркским миром, отечественными и зарубежными учеными, поскольку содействие в развитии национальной культуры, сохранении этнической самобытности – наш сознательный выбор и конституционная обязанность», – заявил он.

В торжественном заседании приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана Габиббейли Иса Акпер оглы и другие.

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