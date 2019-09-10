Молодежь «КАМАЗа» призывает челнинцев поддержать торгующих своим урожаем пенсионеров

(Набережные Челны, 10 сентября, «Татар-информ»). Рабочая молодежь ПАО «КАМАЗ» в течение недели будет покупать овощи, фрукты и цветы только у пенсионеров, торгующих на улице. Об этом организаторы акции объявили в своей официальной группе в социальных сетях.

В рамках проекта «50 добрых лет», посвященного полувековому юбилею автогиганта, молодые камазовцы призвали челнинцев покупать овощи, фрукты и цветы у торгующих на рыночных пятачках бабушек.

После благотворительной покупки горожан просят сделать селфи с пучком укропа или авоськой с яблоками с торгового места и отправить фото организаторам.

Это не первое доброе дело, инициированное камазовцами. Неделю назад молодые заводчане обменивали невыкуренную сигарету на сладости и фрукты, ездили в приют для бездомных животных, куда доставили корма для собак и помогли с уборкой, а до этого вместе с больничными клоунами навестили пациентов КДМЦ.

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