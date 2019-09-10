В Оренбурге открылся VII окружной финал «Зарницы Поволжья»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Сегодня на плацу Оренбургского президентского кадетского училища состоялась церемония открытия VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2019», сообщает пресс-служба полпреда Президента России в ПФО.

В финальных состязаниях, которые пройдут с 10 по 14 сентября на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово», примут участие 200 юнармейцев в составе 14 команд Приволжского федерального округа — победителей региональных этапов игры.

«От Республики Татарстан в финале примет участие команда Бугульминского муниципального района „Патриот“, одержавшая победу в республиканском этапе военно-спортивной игры „Зарница-2019“, которая проходила в Казани с 31 мая по 5 июня», — говорится в сообщении.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей мероприятия приветствовал главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов. «VII окружной финал проходит в преддверии Года Памяти и Славы, объявленного Указом Президента Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вам предстоит в течение недели состязаться в военно-спортивных играх, творческих конкурсах, показать не только физическую подготовку, но и свой интеллект, творческие способности», — сказал он.

На базе войсковой части № 33860 дали старт соревновательной программе игры. Команды юнармейцев будут состязаться в преодолении полосы препятствий и туристической полосы, в разборке-сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки и тактической игре на местности и т. д.

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