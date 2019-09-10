На трассе М7 в Елабужском районе РТ в 2020 году появятся две одноуровневые транспортные развязки

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Елабужском районе Татарстана ведется строительство двух транспортных развязок в одном уровне на 1014 км и 1017 км автодороги М7. Новые левоповоротные съезды обеспечат безопасное дорожное движение на обходе Елабуги. Об этом рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов.

Проект был разработан для возможности выезда из сел Большая Качка и Большая Тарловка и заезда в эти населенные пункты. Строительство двух транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами началось в июле этого года. Дорожники перестроят участок трассы протяженностью 3 км 675 метров, сообщил замначальника ведомства.

«Раньше из этих населенных пунктов было затруднительно выехать на трассу М7, особенно автобусы не могли развернуться. По этому поводу поступали многочисленные обращения жителей. Сейчас проектом предусмотрен разворот с радиусом поворота 25 метров», – заметил он.

По словам Автономова, общая стоимость строительства оценивается в 590 млн рублей, на текущий год запланировано выполнение работ почти на 100 млн рублей. «Работы на оставшуюся сумму будут выполнены в следующем году. Полное завершение работ запланировано на ноябрь 2020 года», – добавил он.

Основание участка автодороги будет выполнено из гравийно-песчаной смеси укрепленной цементом и уложено три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. Верхний слой выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, имеющего высокие характеристики износостойкости, толщиной 5 см, проинформировал замначальника «Волго-Вятскуправтодора».

«Левая полоса будет усилена, перестраивается правая полоса, где появятся две разворотные петли. Проектом предусмотрены также четыре автобусные остановки, устройство переходно-скоростных полос, остановочных и посадочных площадок, строительство тротуаров от автобусных остановок до перекрестков к населенным пунктам. Дополнительно предусмотрено освещение пешеходных переходов», – продолжил он.

Кроме того, запланированы работы по устройству пяти водопропускных труб и водосбросов. Для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения выездов на встречную полосу на участке установят барьерное ограждение, обновят дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку термопластиком.

Исполнительный директор ООО «Строй-Инжиниринг» Ильнар Шарапов отметил, что работы на участке ведутся в круглосуточном режиме. «Приступили к подготовительным, земляным видам работ на данном объекте. Здесь задействовано 27 единиц дорожной техники и автотранспорта, работают 50 человек. Уже сейчас идет заготовка труб, щебня, материалов для приготовления асфальтобетонных смесей для следующего года. Работы идут с опережением графика», – поделился он.

В настоящее время, по словам Шарапова, на участке перекрыта левая полоса, и транзитный транспорт движется по правой полосе.

На строительство, содержание, ремонт и капремонт федеральных автомобильных дорог в Татарстане в среднем выделяется около 10 млрд рублей в год.

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