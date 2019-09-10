(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Водитель легкового авто едва не погиб при столкновении с бетономешалкой в Тукаевском районе РТ, сообщил собственный корреспондент ИА «Татар-информ».

«Авария произошла на М7 неподалеку от поворота на Круглое Поле. Водитель "Лады" 10-й модели двигался в сторону Челнов, когда "КАМАЗ" пошел на разворот и произошло столкновение», — рассказал корреспондент агентства.

В итоге водителя легкового авто госпитализировали с травмой грудной клетки, а его автомобиль превратился в груду металла.

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