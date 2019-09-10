В кадетском корпусе Нижнекамска появится свой автокласс и секция ватерполо

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске Попечительский совет Татарстанского кадетского корпуса провел первое заседание в новом учебном году. Важные темы обсудили военный комиссар РТ Сергей Погодин, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, представители Министерства образования и науки РТ, Совета ветеранов города и района, военного комиссариата, ДОСААФ РТ, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Особое внимание члены совета уделили воспитательной работе и дополнительному образованию. Планируется, что на базе корпуса откроют автокласс. Также поступило предложение активнее сотрудничать с «Кванториумом», а мэр Нижнекамска выступил с инициативой разнообразить спортивную жизнь воспитанников – например, заниматься ватерполо. По словам градоначальника, для этого созданы все условия.





Интерес к обучению в образовательном учреждении растет. В этом году конкурс составил два человека на одно место. Больше всего абитуриентов претендовало на пятые классы – в учреждение были приняты 42 человека.



Четверть всех кадетов – это юноши из различных регионов страны. В их число попал парень из Читы и трое ребят из Крыма. 38% курсантов – жители разных районов Татарстана, остальные ребята из Нижнекамска.





В прошлом учебном году кадетский корпус выпустил 23 одиннадцатиклассника. Все они успешно сдали ЕГЭ, получили аттестаты. Большая часть ребят поступила в высшие учебные заведения, в том числе в военные, а некоторые скоро пополнят ряды Вооруженных сил.

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