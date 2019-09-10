«Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного автомобиля Ford Transit

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Обновленные автомобили Ford Transit сошли с конвейера завода «Форд Соллерс Елабуга», находящегося в особой экономической зоне «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

«Обновленный Ford Transit сохранил все преимущества и получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ford Transit является лидером в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов. Продажи модели с января по август выросли на 7% и составили 7267 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за август было реализовано 1237 автомобилей.

Автомобили Ford Transit производятся в Елабуге с 2015 года по технологии нового цикла.

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