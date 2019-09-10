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Татар-информ

10 сентября 2019, 16:43

Происшествия

Экс-директора «Чистого города» в Нижнекамске признали виновной в мошенничестве на 10 млн рублей

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Происшествия

Экс-директора «Чистого города» в Нижнекамске признали виновной в мошенничестве на 10 млн рублей

Женщина присвоила крупную сумму денег за работы, которые должна была проводить другая организация.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Экс-директора «Чистого города» в Нижнекамске признали виновной в мошенничестве на 10 млн рублей. Решение по этому делу вынес Нижнекамский городской суд.

Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что с 2014 по 1015 год директора предприятия похитила деньги в размере 9 млн 903 тысяч рублей.

По ее указанию за счет МУП «Чистый город» были проведены работы по благоустройству территории при строительстве ТЦ в Нижнекамске, тогда как в соответствии с договорами работы должна была проводить другая организация.

В результате одна их организаций получила от другой более 10 миллионов рублей из которых 9,9 млн были переданы женщине.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей три года лишения свободы условно.

 

 

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