(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Татарстанец Ирек Ризаев одержал победу на Международных соревнованиях по велоспорту BMX Almetyevsk contest, об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования включены в официальный календарь Международного союза велосипедистов (UCI) и являются рейтинговыми к отбору на Олимпийские Игры 2020 года.

Татарстанец набрал за свое выступление 94,3 балла. Серебряным призером стал еще один россиянин, Константин Андреев (86,3 балла). Третье место занял костариканец Рамирез Джанкарло (82,3).

В соревнованиях среди женщин весь пьедестал почета заняли россиянки: Екатерина Круглова, Анастасия Теребова, Анна Быкова.

BMX (фристайл-парк) – дисциплина, в которой спортсмены проводят соревнования на специально созданных искусственных трассах. Препятствия состоят из граней, вылетов, перил, трапеций, трамплинов, расположенных в определённой последовательности.



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