Годовалый мальчик получил смертельные ожоги во время купания в Набережных Челнах

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах годовалый мальчик получил ожоги во время купания и погиб, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«По предварительной версии, несколько дней назад утром женщина купала сына и вышла из ванной. Вернувшись, она обнаружила у мальчика травмы и сразу же отвезла его в больницу, где он скончался», — рассказала Газизова.

Следователи считают, что в отсутствие матери мальчик включил кран с горячей водой и получил сильные ожоги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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