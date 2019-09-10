ДУМ РТ начало собирать овощи для нуждающихся в преддверии Дня гушр

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся категорий населения продуктами питания, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В муфтияте напомнили, что 28 сентября в Татарстане объявлен Днем гушр. «Этой дате предшествует кампания по сбору гушр-садаки, в рамках которой каждый желающий часть своего урожая, собранного в подсобных хозяйствах, может направить в центральные мечети районов и городов республики в помощь нуждающимся», — говорится в сообщении.

Сегодня первой очереди нуждающихся — блокадникам Ленинграда, многодетным семьям, матерям-одиночкам, одиноким пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, сиротам, проживающим в Казани, — раздали около 2 тонн овощей, которые предоставил Рыбно-Слободский мухтасибат Благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ.

От мусульман принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы, а также соленья и варенья, приготовленные на зиму. Затем продукты передадут малоимущим.

Гушр — особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.

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