ЦИК РТ признал выборы в Госсовет Татарстана состоявшимися и действительными

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Центризбирком Татарстана признал выборы депутатов в Государственный Совет РТ VI созыва состоявшимися и действительными. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании ЦИКа.

«Соответствующей избирательной комиссией выборы признаются состоявшимися и действительными», — отметил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Протоколы об итогах выборов были подписаны всеми членами ЦИК РТ с правом решающего голоса.

Выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва состоялись в Татарстане 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, «Партия пенсионеров» — 2,47% и «Партия Роста» — 1,82%.

По одномандатным округам были озвучены следующие результаты: по Прибрежному округу победил представитель «Справедливой России», по Электротехническому — «Партии Роста», по Менделеевскому — ЛДПР. По остальным победителями стали представители партии «Единая Россия».

В итоге в новом парламенте будут представлены пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста» и один беспартийный депутат.

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