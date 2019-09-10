В Казани пройдет международный турнир по футболу памяти Виктора Колотова

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября в Казани стартует ХVIII традиционный международный футбольный турнир среди команд ветеранов памяти Виктора Колотова.

Турнир памяти Виктора Колотова проводится в республике ежегодно с 2001 года. Легендарному полузащитнику казанского «Рубина», капитану киевского «Динамо» и сборной СССР в этом году исполнилось бы 70 лет.

В этот юбилейный год со дня рождения футболиста турнир пройдет на Центральном стадионе Казани. В нем примут участие сборные команды ветеранов России, Беларуси, Зеленодольска, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, а также команда футбольного клуба «Рубин».

Среди приглашенных гостей Татарстана чемпионы СССР и России, футболисты, выступавшие за национальные сборные: Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Юрий Пудышев, Игорь Белов, Сергей Штанюк, Александр Лухвич.

Республиканские команды представят легенды челнинского футбола Владимир Барышев и Роберт Евдокимов, рубиновцы Анатолий Распусков, Рубин Равилов, Ильдар Гарифуллин, Вадим Потапов, Андрей Князев, Владимир Байрамов и другие.

В рамках мероприятия состоятся также два мастер-класса игроков сборных России и Беларуси для юных футболистов.

Открытие турнира пройдет 13 сентября в 15:00, а мастер-классы игроков сборной России и Беларуси пройдут в 14:00.



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