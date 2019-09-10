На спортивных объектах Елабуги установят дополнительные камеры видеонаблюдения

(Елабуга, 10 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На спортивных объектах Елабуги начали устанавливать дополнительные камеры видеонаблюдения. На двух сооружениях появятся еще 24 камеры. Система видеонаблюдения устанавливается в Легкоатлетическом манеже и физкультурно-оздоровительном комплексе «Единая Россия», сообщили сегодня в Управлении по делам молодежи и спорту.

Камеры необходимы для обеспечения безопасности, так как в этих спортобъектах регулярно проводятся официальные соревнования.

«Сейчас появились новые антитеррористические требования по безопасности объектов. В этих сооружениях у нас проходят соревнования, а значит мы должны соблюсти ряд требований, в том числе по установке дополнительных камер. Мы обратились к главе за поддержкой, и он из местного бюджета выделил 1,3 млн рублей на установку камер», — отметил начальник Управления по делам молодежи и спорту Александр Крылов.

Если раньше видеокамеры стояли только на входных группах спортивных учреждений, то сейчас они установлены по всему периметру, в том числе внутри зданий. Установить камеры видеонаблюдения планируется и в Ледовом Дворце.

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